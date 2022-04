Patrick Lefevere baalt na val Lampaert: “Een domme kerel verknalt alles”

Yves Lampaert reed in Parijs-Roubaix in een kansrijke positie voor een podiumplaats, tot hij door een botsing met een toeschouwer hard ten val kwam. Uiteindelijk moest hij zich tevreden stellen met de tiende plaats. Zijn ploegmanager Patrick Lefevere is teleurgesteld door de gebeurtenissen die zijn team UCI-punten en een mooi resultaat kostten.

“Dit is niet de eerste keer en ook niet de laatste keer dat dit gebeurt”, vertelde Lefevere in gesprek met VeloNews. Wat Lampaert overkwam tijdens Parijs-Roubaix, kon iedereen op televisie zien. De Belg raakte een arm en buitelde hard op de kasseien. De manager van Quick-Step Alpha Vinyl had echter nog een renner in de ploeg die na een aanrijding met iemand langs de kant van het parcours tegen de grond ging.

‘Een paar seconden wist hij niet waar hij was’

Ook Florian Sénéchal was namelijk het slachtoffer van een botsing met een toeschouwer, liet de ploegbaas weten. “Hij zat in het wiel van Lampaert toen Wout van Aert een versnelling plaatste en een toeschouwer zijn stuur raakte. Hij sloeg over zijn stuur en maakt een klap op zijn hoofd”, blikte hij terug. De Franse renner was daarvan even in de war. “Een paar seconden wist hij niet waar hij was en het was onmogelijk om terug te keren.”

Het probleem is dat deze mensen niet redelijk zijn, stelt Lefevere. “Die renners zien 250 kilometer af, leven wekenlang voor deze wedstrijd, en één domme kerel verknalt alles. Hij slaapt goed hoor vannacht, geen zorgen, maar voor Yves is dit een ramp. Wat kan je doen? Met mijn achtergrond van 30, 40 jaar geleden zou ik zijn omgedraaid, mijn fiets hebben genomen en hem op het hoofd hebben geslagen, maar dat kan je niet doen.”

“Yves realiseerde zich niet wat er gebeurde, hij was geconcentreerd. Oké, als hij op de stoep had gereden, dan had hij schuld kunnen hebben. Deze man was echter met zijn telefoon bezig en wat toen gebeurde, hebben we allemaal gezien”, aldus de ploegmanager.

‘Waarom mensen selfies nemen of zo willen filmen snap ik niet’

Lefevere denkt niet dat de wedstrijd zonder de gebeurtenissen een andere winnaar had gehad. “Van Baarle was de beste en ik denk niet dat Yves Van Aert had kunnen verslaan in de sprint. Derde of vijfde had hij zeker kunnen worden. De toeschouwer zou een boete van misschien 1000 euro kunnen krijgen. Hij heeft misschien een advocaat nodig, maar dat zal het zijn. Ik hoop dat hij slecht slaapt. Waarom mensen selfies nemen of zo willen filmen snap ik niet.”

De val van Lampaert op de laatste kasseistrook van de dag kostte Lefevere en zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl in ieder geval een pak UCI-punten en een mooi resultaat. “En Yves loopt op het einde van het jaar uit zijn contract. Als je top drie of top vijf rijdt in Parijs-Roubaix heb je betere papieren om onderhandelingen mee te beginnen, want over twee weken is iedereen de valpartij vergeten.”