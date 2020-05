Patrick Lefevere: “Als we niet meer koersen, verdwijnt 50% van de ploegen” woensdag 6 mei 2020 om 18:10

De UCI kwam dinsdag met een nieuwe kalender voor de rest van het seizoen, maar Patrick Lefevere klonk behoorlijk pessimistisch in gesprek met Extra Time Koers. “Het enige doel vandaag is overleven. Ik ben geen dommerik. Als we dit jaar niet meer koersen, verdwijnt de helft van de ploegen. Ook Deceuninck-Quick-Step.”

Meer dan honderdtwintig WorldTour-wedstrijden in ongeveer honderd dagen tijd. De renners mogen zich opmaken voor een drukke koersperiode, al is het maar de vraag of we over enkele maanden wel kunnen koersen in verband met het coronavirus. “We hebben het niet in de hand”, aldus Lefevere. “Virologen en politici gaan beslissen, wij niet.”

Lefevere schetst een doemscenario als renners toch niet meer kunnen koersen. “Ik ben geen dommerik. Ik zit al veertig jaar in het vak, ben in het verleden boekhouder geweest. Ik interesseer me in wat bedrijven doen. Als er nog een opstoot komt van het coronavirus, dan is het voor mij voorbij. Iedereen moet nu overleven, de wielersport moet nu overleven.”

“Dit is niet het moment voor een staatsgreep”

“Alleen Team Ineos heeft een berg geld, terwijl de Franse formaties kunnen rekenen op steun van de overheid. De andere ploegen hebben een probleem”, zo vertelt Lefevere, die verder niet al te enthousiast is over de invulling van de kalender. “Ja, ik had het beter gedaan. De beste stuurlui staan aan wal, maar ik doe nu niet moeilijk over die kalender.”

“Dit is niet het moment om een staatsgreep te plegen. Ik sta vandaag gewoon zwak en zal me dan ook nederig opstellen. We gaan nu niet moeilijk doen om een overlapping. We spreken van een noodsituatie.”