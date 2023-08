Patrick Konrad zoekt na negen jaar bij BORA-hansgrohe andere oorden op

Het gerucht ging al langer, maar nu is het definitief: Patrick Konrad verruilt BORA-hansgrohe voor Lidl-Trek. De 31-jarige Oostenrijker heeft een contract voor twee jaar getekend bij de Amerikaanse formatie.

“Een nieuw begin geeft altijd nieuwe motivatie, dus ik kijk heel erg uit naar dit nieuwe hoofdstuk”, zegt Konrad op de site van Lidl-Trek. “Ik kan goed uit de voeten op verschillende terreinen, dus we zullen zien wat mijn exacte rol wordt op het moment dat we plannen gaan maken voor volgend seizoen. Hoe dan ook hoop ik dat het team kan helpen om grote successen te boeken. Wat betreft mijn persoonlijke doelen, zou ik graag nog een rit in een grote ronde winnen.”

Konrad won al eens een rit in een grote ronde: in 2021 schreef hij de zestiende etappe van de Tour de France op zijn naam. Daarnaast is hij tweevoudig Oostenrijks kampioen op de weg. Hij werd in 2015 prof bij Bora-Argon 18 en reed, tot nog toe, zijn hele carrière voor de Duitse ploeg.

Luca Guercilena: “Hij kan in verschillende type wedstrijden presteren”

“Patrick Konrad is een renner waarvan we geloven dat hij past binnen de Lidl-Trek-familie, zowel sportief als sociaal”, zegt Luca Guercilena, de teammanager van Lidl-Trek. “Zijn kwaliteiten als sterke klimmer, gecombineerd met zijn aanpak als teamspeler, passen goed bij de waarden van ons team. Patrick heeft laten zien dat hij in verschillende type wedstrijden kan presteren, of dat nou voor het team is of voor eigen doelen. We geloven dat zijn aanwezigheid niet alleen onze collectieve prestatie zal verbeteren, maar ook zal bijdragen aan de positieve sfeer in het team.”

