Lidl-Trek neemt ambitieuze Andrea Bagioli over van Soudal Quick-Step

Andrea Bagioli rijdt vanaf 2024 voor Lidl-Trek. De 24-jarige Italiaan, die de komende jaren een Ardennenklassieker en een rit in een grote ronde hoopt te winnen, heeft voor drie jaar getekend bij de Amerikaanse formatie. Hij komt over van Soudal Quick-Step.

Bagioli werd in 2020 bij Deceuninck Quick-Step, zoals de ploeg van Patrick Lefevere toen nog heette. Hij won in zijn vier jaar bij het Belgische WorldTeam de Drôme Classic (2021), een rit in de Ronde van Catalonië (2022) en – onlangs – een etappe in de Ethias-Tour de Wallonie.

Lefevere liet eerder al doorschemeren dat Bagioli niet op een contractverlenging kon rekenen bij Soudal Quick-Step. “Ik heb een aantal mensen niet laten bijtekenen, vooral de Italianen, omdat hun loon niet in verhouding is met hun prestaties”, zei hij begin juli tegen Het Laatste Nieuws.

Meerdere aanbiedingen

Lidl-Trek was niet het enige team met interesse in Bagioli, vertelt hij op de site van zijn toekomstige werkgever. “De toekomst van dit team ziet er geweldig uit. En hoewel ik andere interessante aanbiedingen had, twijfelde ik niet toen ik een telefoontje kreeg van Luca (teammanager Luca Guercilena, red.). Ik heb het aanbod met overtuiging geaccepteerd”, aldus de Italiaan.

“Op dit punt in mijn carriere, na vier belangrijke jaren bij Soudal Quick-Step, is het tijd om iets nieuws te proberen. Ik wil hen bedanken voor de kansen die ze me gaven. Ik heb beetje bij beetje meer ervaring opgedaan. Ik ben gestaag gegroeid en heb prachtige resultaten behaald. Maar er is nog veel werk te verrichten, te beginnen met meer consistentie in mijn resultaten krijgen. Dat is iets wat ik wil verbeteren tijdens mijn nieuwe hoofdstuk bij Lidl-Trek.”

Een Ardennenklassieker winnen

Daarnaast hoopt Bagioli ook op uitschieters. “De ambitie is om snel een klassieker te winnen in de Ardennen, mijn favoriete koersen, en een rit in een van de drie grote ronden”, klinkt het ambitieus.