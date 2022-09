Patrick Bevin voor drie jaar naar Team DSM

Patrick Bevin komt de komende drie seizoenen uit voor Team DSM. De 31-jarige Nieuw-Zeelander komt over van Israel-Premier Tech, waar hij de voorbije twee jaar voor koerste, en tekent tot eind 2025 bij de Nederlandse ploeg.

“Ik kijk er erg naar uit om mij aan te sluiten bij deze organisatie met een sterke ethos en professionele omgeving bij Team DSM”, reageert ‘Paddy‘ Bevin. “Ik geloof dat ik met mijn ervaring veel kan bijdragen aan de ploeg, maar ik kan er ook zelf meer uithalen voor mezelf.”

Ploegleider Rudi Kemna is blij dat Team DSM met Bevin een ervaren en allround renner heeft aangetrokken. “Hij heeft tijdritten gewonnen en sprintzeges geboekt op lastige aankomsten, maar dat gecombineerd met sterke klimprestaties. We denken dat er meer uit zijn talent te halen, vooral als we kijken naar zijn sprint na een zware dag. Hij heeft een profiel dat goed past bij de heuvelklassiekers”, zegt Kemna.

Bevin maakte in 2016 zijn profdebuut bij Cannondale-Drapac, waarna hij ook nog uitkwam voor BMC (2018) en CCC (2019-2020). Op zijn palmares staan onder meer de eindzege in de Ronde van Turkije en ritzeges in de Tour Down Under en de Ronde van Romandië.