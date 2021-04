Patrick Bevin na tweede plek: “Ik blijf het proberen”

Derde in Martigny, tweede in Saint-Imier: langzaam maar zeker stapelen de ereplaatsen zich op voor Patrick Bevin in de Ronde van Romandië. De Nieuw-Zeelander moest vandaag nipt zijn meerdere erkennen in Sonny Colbrelli.

Bevin (30) kwam in de laatste meters nog flink opzetten, maar het was Colbrelli die in Saint-Imier zijn eerste zege van 2021 wist te boeken. Na afloop keek Bevin nog even terug op de etappe van vandaag. “Dat was opnieuw close! Ik had op de laatste klim van de dag (Vue-des-Alpes, red.) eigenlijk gehoopt op een strakker tempo.”

Een groep van zo’n veertig renners begon na de beklimming van La Vue-des-Alpes aan de afdaling richting de finish in Saint-Imier. “Ik was uiteindelijk de op één na snelste renner die de klim wist te overleven. Dat is wel jammer, maar ik blijf het proberen de komende dagen!”, klinkt het strijdvaardig.

Morgen volgt er wellicht weer een kans voor Bevin, aangezien de derde etappe opnieuw behoorlijk geaccidenteerd is. De renners krijgen in de finale nog twee klimmetjes voorgeschoteld, met de klim van Châbles (1,8 km aan 6,2%) en die van Les Granges (2,5 km aan 7,8%). De laatste kilometers gaan in licht dalende lijn.