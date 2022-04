Patrick Bevin na indrukwekkende zege: “Ik deed het meeste werk in de kopgroep, gelukkig win ik”

Patrick Bevin schreef op indrukwekkende wijze de zevende etappe in de Ronde van Turkije op zijn naam. De Nieuw-Zeelander reed weg met Jay Vine en Nicolas Edet en verraste hen met een late uitval. De renner van Israel-Premier Tech is ook de nieuwe leider. “Het zal nog heel nerveus worden morgen.”

“Het was eigenlijk echt een zware etappe. Op de laatste steile beklimming van de dag namen we met de ploeg het initiatief. Door het harde tempo van mijn ploeg kwamen veel renners in de problemen. Het was echt een knappe race van ons.” Leider Eduardo Sepúlveda kon het tempo bergop niet volgen, waardoor Bevin in de poleposition kwam om de leiding over te nemen in het klassement.

Vooraan in de koers bleven er met Bevin, Jay Vine en Nicolas Edet nog drie renners over. “Ik deed het meeste werk in de kopgroep. Ik kreeg niet zo veel hulp van de twee andere renners, alleen Jay (Vine, red.) reed af en toe mee. Nicolas (Edet, red.) zat enkel in onze wielen. Gelukkig viel de bal uiteindelijk ook in mijn kamp. Voor mij is dit echt een opsteker, het is mijn eerste rittenkoers na mijn blessure. Ik ben dan ook zeer blij met deze vorm.”

Morgen komt het peloton voor de laatste keer in actie in de Ronde van Turkije. De slotrit wordt gereden van en naar Istanbul, de grootste stad van Turkije. “Dat zal heel nerveus worden. Tot nu toe is het heel succesvol geweest voor ons, hopelijk kunnen we het morgen afronden.”