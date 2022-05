Pascal Eenkhoorn over aanval op bergtrui: “Idee van Koen Bouwman”

Pascal Eenkhoorn was een opmerkelijke naam in het wedstrijdverslag van de derde etappe van de Giro d’Italia. Terwijl de rest van het peloton zich in de laatste vijftien kilometer opmaakte voor de massasprint, deed de Nederlander een poging om de bergtrui te pakken.

Op de klim van Tihany, op 12,6 kilometer van de streep de enige klim van de dag, waren voor de eerste drie renners drie, twee en een punt te verdienen. De drie vluchters waren in aanloop naar de klim al teruggehaald en een compact peloton maakte zich klaar voor de massasprint. Pascal Eenkhoorn had echter andere plannen. De 25-jarige Nederlander had zaterdag aan de individuele tijdrit twee bergpunten overgehouden en zag kansen voor de bergtrui.

De renner van Jumbo-Visma zette op de klim de aanval in en kreeg blauwe trui Rick Zabel met zich mee, en samen streden ze om de punten. Eenkhoorn trok aan het langste eind en kwam zo op een totaal van vijf punten, evenveel als Zabel. Omdat de Duitser van Israel-Premier Tech een paar plaatsen hoger in het algemeen klassement staat (142e om 151e) mag hij na de rust- en reisdag opnieuw in het blauw rijden.

Op de website van zijn ploeg licht Eenkhoorn zijn poging om de bergtrui te pakken, toe. “Als de kans zich voordeed wilde ik ervoor gaan. Het was eigenlijk niet mijn idee, maar dat van Koen (Bouwman, red.). Ik zat goed gepositioneerd, maar jammer genoeg kreeg ik Zabel met me mee. Ik had gehoopt dat hij in het peloton zou blijven, zodat ik de trui kon pakken. Het is balen dat ik die nu net niet heb.”

Zabel: ‘Ik zette iets te vroeg aan’

Zabel hield dus het blauw, ook al moest hij in Eenkhoorn zijn meerdere erkennen in de bergsprint. “Ik zag Pascal Eenkhoorn op de klim gaan en ik maakte de sprong om hem te volgen. Ik zette iets te vroeg aan op de klim en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Uiteraard hebben we op dinsdag de Etna, dus ik zal dinsdag nog een dag genieten van de trui. Maar mijn focus voor de rest van de ronde is mijn rol in de sprinttrein en Giacomo Nizzolo te helpen aan een zege.”