Pascal Eenkhoorn: “De finale was een tactisch steekspel”

Pascal Eenkhoorn kwam in de voorlaatste rit van de Tour of Britain als vijfde over de streep. De Nederlander van Jumbo-Visma maakte deel uit van de vlucht die de zegen kreeg van het peloton, maar ging in de slotfase ten onder in het tactisch steekspel om de overwinning.

Nadat Eenkhoorn in eerdere etappes in dienst reed voor zijn kopman Wout van Aert, mocht hij in de etappe naar Edinburgh voor eigen kans gaan. “De finale was een tactisch steekspel. Ik was van plan om zo lang mogelijk alles samen te houden. Dat was voor mij beter. Ik twijfelde nog op het laatste klimmetje en achteraf gezien had ik daar gewoon tempo moeten rijden.”

Deceuninck-Quick-Step kon uiteindelijk met Yves Lampaert en Davide Ballerini met twee man het spel het best spelen. “Lampaert ging aan en ik kreeg het gat vervolgens niet meer dicht. Natuurlijk is het balen als je zo’n kans krijgt, maar ik heb al de hele ronde een goed gevoel. Morgen gaan we er nog eens tegenaan.”