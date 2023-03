Ackermann voert UAE Emirates aan in Nokere Koerse en Bredene Koksijde Classic

Pascal Ackermann is het speerpunt van UAE Emirates in Danilith Nokere Koerse (15 maart) en de Bredene Koksijde Classic (17 maart). In die laatste koers verdedigt de Duitser zijn titel. Juan Sebastián Molano is dan weer de UAE-sprinter van dienst in de Grand Prix de Denain (16 maart).

In Nokere Koerse, een wedstrijd waar Ackermann in 2019 tweede werd achter Cees Bol, stelt UAE Emirates ook Ryan Gibbons, Felix Groß, Ivo Oliveira, Vegard Stake Laengen, Michael Vink en Sjoerd Bax op. Een dag later starten Bax, Gibbons, Groß, Ivo Oliveira en Vink ook in de Grand Prix de Denain, waar het team wordt aangevuld met Mikkel Bjerg en dus Molano. Laatstgenoemde won dit jaar al een rit in de UAE Tour.

In de Bredene Koksijde Classic zijn zowel Molano als Ackermann van de partij. Het zevental bestaat in de WorldTour-eendaagse verder uit Bax, Bjerg, Gibbons, Stake Laengen en Ivo Oliveira.

Selectie UAE Emirates voor Nokere Koerse (15 maart):

Pascal Ackermann

Sjoerd Bax

Ryan Gibbons

Felix Groß

Ivo Oliveira

Vegard Stake Laengen

Michael Vink

Selectie UAE Emirates voor Grand Prix de Denain (16 maart):

Sjoerd Bax

Mikkel Bjerg

Ryan Gibbons

Felix Groß

Juan Sebastián Molano

Ivo Oliveira

Michael Vink

Selectie UAE Emirates voor Bredene Koksijde Classic (17 maart):

Pascal Ackermann

Sjoerd Bax

Mikkel Bjerg

Ryan Gibbons

Vegard Stake Laengen

Juan Sebastián Molano

Ivo Oliveira