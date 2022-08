Pascal Ackermann sprint naar overwinning in chaotische finale Ronde van Polen

Pascal Ackermann heeft de vierde etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De Duitser van UAE Emirates beschikte over de snelste benen in een chaotische finale na een etappe van bijna 180 kilometer. Jordi Meeus sprintte naar de tweede plaats, Jonathan Milan strandde op plek drie. Sergio Higuita blijft, ondanks zijn valpartij in de slotkilometers, leider in het algemeen klassement.

De vierde rit van de Ronde van Polen was een lange etappe over heuvelachtig terrein. Het signaal voor vluchters om het te proberen dus. Dat dachten ook Rui Oliveira (UAE Emirates), Nans Peters (AG2R Citroën), Kamil Malecki (Lotto Soudal), Anders Skaarseth (Uno-X) en Mads Würtz Schmidt (Israel-Premier Tech). Het vijftal reed meteen na kilometer 0 weg uit het peloton.

Het peloton zag in de beginfase niet al te veel gevaar, de voorsprong van de vijf koplopers groeide snel, maar bleef dan toch hangen tussen de drie en vier minuten. De vijf renners die vooraan in koers reden waren zeker niet te onderschatten, dat beseften de ploegen die etappewinst voor ogen hadden, relatief snel. Onder meer Intermaché-Wanty-Gobert en EF Education-EasyPost hadden continu een mannetje aan kop van het peloton om de vlucht onder controle te houden.

INEOS Grenadiers neemt het heft in handen

Onderweg nam thuisrijder Malecki telkens de sprints voor de bergpunten voor zijn rekening, hij had duidelijk zijn zinnen gezet op het bergklassement. De 26-jarige Pool werd in 2020 nog zesde in het algemeen klassement van de Ronde van Polen. Ondertussen zakte de voorsprong van de vijf leider steeds meer, met nog een goede 40 kilometer op de teller reden ze nog twee minuten voor het peloton uit.

Boven op de Leszczawa verover Malecki de laatste bergpunten, waardoor hij de nieuwe leider werd in het bergklassement. Missie geslaagd. Vervolgens slonk de voorsprong van de koplopers, aan de voet van de laatste klim van de dag, naar 45 seconden. Op die laatste klim werd er stevig doorgetrokken in het peloton, waardoor de deur achteraan best hard openstond. Het initiatief kwam daar hoofdzakelijk van INEOS Grenadiers, die meerdere kanshebbers voor de ritzege in hun gelederen hadden.

Skaarseth, Würtz Schmidt en Oliveira doen peloton zweten

Peters en Malecki werden net voor de top van de slotklim, die op 19 kilometer van de streep lag, gegrepen. Skaarseth, Würtz Schmidt en Oliveira hielden het langer vol en reden nog lange tijd voor het peloton uit. Mike Teunissen en Florian Sénéchal sprongen achter de leiders weg uit het peloton, maar hun koppelaanval kende geen goed einde. Het peloton moest hard werken, maar kon de vlucht van de dag dan toch inrekenen op vier kilometer van de streep.

Stybar probeert het, Higuita tegen het asfalt

Skaarseth sputterde nog even tegen, maar was eraan voor de moeite. Dat was het signaal voor Zdenek Stybar, die een nieuwe aanval opzette. De Tsjech van Quick-Step-Alpha Vinyl reed enkele seconden weg, het peloton moest stevig zijn best doen om de ancien in te halen. Niet veel later werden de renners opgeschrikt door een stevige valpartij, onder meer leider Sergio Higuita lag tegen de grond.

Stybar kwam nog aardig dicht, maar moest zich uiteindelijk toch gewonnen geven in de slotkilometer. Sprinten geblazen dus. In die sprint, die enkele gevaarlijke bochten bevatte, was Pascal Ackermann de snelste van het peloton. De Duitser klopte Jordi Meeus en Jonathan Milan. Quinten Hermans werd, na zijn derde plaats van gisteren, vierde. De jonge Nederlander Olav Kooij strandde op plek vijf. Higuita blijft in de leiderstrui fietsen, ondanks dat hij ten val kwam in de slotfase.