‘Pascal Ackermann mag hopen op deelname aan Giro d’Italia’

Trekt UAE Emirates dit jaar met Pascal Ackermann naar de Giro d’Italia? De sterrenformatie speelt volgens Die Rheinpfalz met het idee om de 29-jarige Duitser mee te nemen als sprintkopman.

Eerder werd al bekend dat João Almeida dit jaar voor een vierde opeenvolgende keer zal deelnemen aan de Ronde van Italië. De Portugees gaat als klassementskopman van UAE Emirates voor een podiumplaats, zijn team gelooft zelfs dat eindwinst erin zit. Naast Almeida, zijn ook Diego Ulissi, Alessandro Covi en Jay Vine al zeker van een plekje in de Giro-selectie.

Almeida is wel de onbetwiste kopman, zei ploegmanager Joxean Fernández eind vorig jaar nog. “Het is niet de bedoeling om alleen pure knechten mee te nemen, maar João Almeida is wel de leider. Daarover is geen discussie. Er is altijd veel respect voor de kopman en de renners die bij ons een knechtenrol hebben, hebben zelf ook een flinke erelijst.”

Toch is het niet uitgesloten dat UAE Emirates ook een sprinter meeneemt in de persoon van Pascal Ackermann. De rappe Duitser stond al één keer eerder aan de start van de Giro, en met succes. In de Giro van 2019 won Ackermann namelijk twee etappes en mocht hij aan het einde van de rit ook de paarse puntentrui mee naar huis nemen.