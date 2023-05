Pascal Ackermann maakt zich geen illusies: “Dit is een dag voor de vroege vlucht”

Pascal Ackermann heeft al een ritzege op zak in de Giro d’Italia. De Duitser van UAE Emirates is niet van plan om in de etappe van zaterdag opnieuw voor de winst te gaan, ondanks dat er wel mogelijkheden zijn. “Ik ga een rustdag nemen.”

“Het zal heel moeilijk worden om er vandaag een sprint van te maken”, vertelde Ackermann voor de start aan Eurosport. “Wij hebben geen volledige ploeg hier voor mij, dus van ons zal het niet komen. Ik sta echter helemaal achter die keuze van de ploeg. Ik zal vandaag een rustdag nemen en volgende week voor de laatste twee kansen gaan. Dan is de kans ook hoger dat ik win, want er zijn niet meer veel sprinters.”

Ackermann wijst met andere woorden naar de vroege vluchters. “Ja, het is zeker een dag voor de aanvallers. Het zal heel moeilijk zijn om te controleren vandaag, er zijn niet meer veel teams die dat kunnen. Of ik nog voor het puntenklassement ga? Jonathan Milan heeft te veel punten. Ik heb in het begin een hoop punten gemist. Het enige wat ervoor kan zorgen dat ik win is dat hij uitvalt, maar daar hoop ik niet op.”

