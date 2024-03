donderdag 21 maart 2024 om 08:57

Pascal Ackermann breekt sleutelbeen bij val in Classic Brugge-De Panne

Een fikse tegenvaller voor Israel-Premier Tech. De sprinter van de ploeg, Pascal Ackermann, is de komende weken niet inzetbaar. De snelle Duitser liep woensdag bij een valpartij in de Classic Brugge-De Panne een gebroken linkersleutelbeen op.

De 30-jarige Ackermann zal vandaag onder het mes gaan, om vervolgens te beginnen aan zijn revalidatietraject, zo meldt zijn ploeg via sociale media. Het is momenteel nog onduidelijk wanneer de sprinter weer mag trainen, laat staan wanneer hij weer zal terugkeren in wedstrijdverband. Zeker is wel dat Ackermann de komende voorjaarsklassiekers aan zich voorbij moet laten gaan.

Ackermann is bezig aan zijn eerste seizoen in dienst van Israel-Premier Tech. De Duitser, die in zijn carrière al veertig profoverwinningen wist te boeken, is nog op zoek naar zijn eerste zege van 2024. De laatste weken verzamelde hij al wel wat ereplaatsen. In Parijs-Nice snelde hij naar een derde plaats in een sprint en verder was hij vierde in Nokere Koerse.