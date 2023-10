donderdag 12 oktober 2023 om 12:00

Parkhotel Valkenburg heeft eerste twee aanwinsten voor 2024 binnen

Parkhotel Valkenburg, de opvolger van ABLOC, heeft de tweede renner voor 2024 binnen. Lars Hohmann komt na vier jaar over van Metec-Solarwatt. Voor hoe lang hij bij de Noord-Hollandse formatie tekent, is op dit moment nog niet bekend. Eerder werd al bekend dat de Fries Jelte Krijnsen volgend jaar bij Parkhotel Valkenburg rijdt.

De 22-jarige Hohmann kwam in 2020 bij de ploeg van Michel Megens en doorliep hier de gehele beloftenperiode. Overwinningen ontbreken nog op zijn palmares, maar de afgelopen jaren verzamelde de Noord-Brabander meerdere korte uitslagen in nationale wedstrijden en UCI-wedstrijden. Zo werd hij dit jaar tweede in het Internationale Beloftenweekend en eindigde hij als tiende in de Ronde van de Achterhoek en de Ster van Zwolle.

De komende weken zullen nog meer renners de weg van Hohmann volgen naar Parkhotel Valkenburg. Wie dat zijn, is nu nog niet bekend. In de wandelgangen gaat het gerucht dat de ploeg van Paul Tabak voor 2024 vol zit.

Na het vertrek van Martins Pluto, Lars Loohuis en Stijn Appel naar BEAT en eerder Frank van den Broek naar Team dsm-firmenich heeft de ploeg naast Hohmann en Krijnsen nog meerdere renners om aan te kondigen de komende weken.