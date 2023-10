dinsdag 10 oktober 2023 om 13:30

Parkhotel Valkenburg blijft als naamsponsor actief in het wielrennen

Parkhotel Valkenburg is de komende jaren ‘gewoon’ nog in het peloton te zien. Vanaf 2024 gaat ABLOC namelijk opnieuw Parkhotel Valkenburg heten. De continentale formatie van Paul Tabak heette ook al zo tussen 2014 en 2016.

Dat Parkhotel Valkenburg zijn naam opnieuw verbindt aan ABLOC, is niet geheel verrassend. Zowel ABLOC als Parkhotel Valkenburg zijn in handen van de Limburgse ondernemer Jos van de Mortel. Voor ABLOC – of Parkhotel Valkenburg in 2024 – zal er dus niet veel veranderen.

Van de Mortel was de afgelopen tien jaar ook sponsor van de vrouwenploeg Parkhotel Valkenburg, die onder meer rensters als Riejanne Markus, Demi Vollering en Lorena Wiebes opleidde. Dit team verandert in 2024 wel van eigenaar: VolkerWessels heeft de ploeg overgenomen en maakte inmiddels de ploeg bekend.