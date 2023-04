Parijs-Roubaix: Oud-winnaar Van Avermaet en Naesen namens AG2R Citroën

AG2R Citroën schuift Greg Van Avermaet en Oliver Naesen naar voren als kopmannen voor Parijs-Roubaix. Van Avermaet was in 2017 de beste in de helleklassieker, Naesen eindigde al meerdere keren in de top-15.

De grote vraag is echter of de twee Belgen dit jaar weer een hoofdrol kunnen vertolken in de monumentale klassieker. Van Avermaet en Naesen zijn bezig aan zijn geruisloos voorjaar. Oud-winnaar Van Avermaet werd ziek na Tirreno-Adriatico en wist zich niet te onderscheiden in de voorbije Vlaamse klassiekers. Ook de uitslagen van Naesen zijn niet om over naar huis te schrijven: zijn beste resultaat is een achttiende plek in Gent-Wevelgem.

Van Avermaet bewaart echter wel goede herinneringen aan Parijs-Roubaix. Wat heet, zes jaar geleden spurtte hij op de wielerbaan van Roubaix naar zijn eerste en voorlopig enige monumentale klassiekerzege. De inmiddels 37-jarige Belg was verder ook derde in de editie van 2015 en vierde in 2013 en 2018.

Naesen en Van Avermaet koersen zondag aan de zijde van Stan Dewulf, Pierre Gautherat, Antoine Raugel, Michael Schär en Damien Touzé.

