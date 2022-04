Parijs-Roubaix niet in gevaar voor Mads Pedersen na val in Circuit Sarthe

Voor Mads Pedersen eindigde het Circuit Cycliste Sarthe met een domper. In de slotetappe leek de Deense renner van Trek-Segafredo op weg naar de eindoverwinning, tot hij op vier kilometer van de streep betrokken was bij een massale val en hij op achterstand over de streep kwam.

Pedersen kon na de val partij wel weer op de fiets stappen en de etappe als 47e uitrijden. Omdat de val buiten de laatste drie kilometer gebeurde, kreeg de Deen niet de tijd van de winnaar, Olav Kooij, aangerekend, maar vijf minuten achterstand. Daarmee zag hij de eindoverwinning door de vingers glippen en moest hij zijn leiderstrui afstaan aan de jonge Nederlandse sprinter van Jumbo-Visma.

Na afloop van de etappe werd Pedersen nagekeken door de ploegarts. Nadat hij de onderzoeken had ondergaan, kwam zijn team met goed nieuws. Hij bleek alleen wat schaafwonden te hebben opgelopen. “Alles is goed. Ik ben niet geblesseerd, dus dat is prima. Het is rot om de wedstrijd op deze manier te verliezen maar de crash was voor mij in elk geval niet al te erg. Met enkele dagen herstel komt het wel goed, we komen er wel!”

Normaal gesproken is Pedersen klaar voor Parijs-Roubaix van volgende week zondag. Die koers wist hij in 2013 in de juniorencategorie al een keer te winnen. Ook ploegmaat Alex Kirsch kwam ten val en moest aan de finish worden gehecht aan zijn kin en wenkbrauw, maar is verder in orde. Ook de deelname van de Luxemburgse allrounder aan de ‘Hel van het noorden’ komt normaal gezien niet in gevaar.