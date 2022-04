Parijs-Roubaix: diskwalificatie wereldkampioene Elisa Balsamo na plakbidon

Elisa Balsamo is in Parijs-Roubaix uit de wedstrijd gehaald. De wereldkampioene pakte een drinkbus aan bij de ploegleiderswagen en liet zich daarbij een tijdje voortslepen. Balsamo was in de achtervolging, nadat ze eerder was lekgereden.

Balsamo kreeg af te rekenen met pech in aanloop naar Mons-En-Pévèle, een van de lastigste kasseienstroken van de dag. Terwijl de Italiaanse terug probeerde, kwam ze op deze strook ook nog bijna ten val. Het aanpakken van de bidon vond plaats ná Mons-En-Pévèle.

❌ Elisa Balsamo is disqualified. The jury ruled that the World Champion had an irregular return after her mechanical. ❌ Elisa Balsamo est disqualifiée par le jury des commissaires. #ParisRoubaixFemmes — Paris-Roubaix Femmes avec Zwift (@RoubaixFemmes) April 16, 2022