Parijs-Nice: Walscheid, Bevin en Philipsen gaan niet meer van start

Max Walscheid, Patrick Bevin en Jasper Philipsen zijn niet meer van start gegaan in de zevende etappe van Parijs-Nice. Daardoor zijn nog slechts 139 renners begonnen aan de voorlaatste rit in de Koers naar de zon.

Voor Philipsen was het zijn eerste deelname aan Parijs-Nice. Met een vierde en een negende plek in de eerste etappes wist de sprinter van Alpecin-Fenix zich meteen te mengen in de strijd om de dagzeges. Ook had hij een dag de witte jongerentrui om de schouders. Normaal gesproken zet hij zijn seizoen nu verder met de voorjaarsklassiekers Nokere Koerse en Brugge-De Panne.

Ook Max Walscheid en Patrick Bevin stapten niet meer op voor de bergetappe naar Valdeblore La Colmiane. (13 maart, 11.58 uur)

Bevin stapte vanwege een knieprobleem niet meer op de fiets. Dat liet zijn ploeg Israel Start-Up Nation weten. De Nieuw-Zeelandse renner, die dinsdag nog als tiende eindigde in de individuele tijdrit, wilde niets forceren met het oog op de volgende koersen en verliet daarom de wedstrijd.

Unfortunately our @PaddyBevin, who finished tenth in the ITT earlier this week, did not start stage 6 in #ParisNice.

He has a knee issue and didn’t want to risk anything for the future races ahead.

Join us wishing Patrick a speedy recovery ✌️.#yallaisn pic.twitter.com/RswUuwRwx5

— Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@TeamIsraelSUN) March 13, 2021