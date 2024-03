zondag 3 maart 2024 om 12:57

Parijs-Nice is nieuwe test voor Egan Bernal: “Voel me sterker en sterker worden”

Keert Egan Bernal dit jaar dan eindelijk terug op zijn allerbeste niveau? Zijn eerste uitslagen van 2024 zijn veelbelovend, maar de 27-jarige Colombiaan staat nu voor een nog belangrijkere test. Bernal hoopt ook in Parijs-Nice (3-10 maart) weer mee te doen om de knikkers.

Het is voor Bernal zeker niet de eerste keer dat hij aan de start zal verschijnen van de Franse rittenkoers. Sterker, in 2019 kroonde de renner van INEOS Grenadiers zich al eens tot eindwinnaar van de ‘Koers naar de Zon’. “Ik heb goede herinneringen aan Parijs-Nice”, kijkt hij op de social media-kanalen van zijn ploeg alvast vooruit. “Het is een van mijn favoriete wedstrijden.”

“Het is te hopen dat we er dit jaar ook iets speciaals van kunnen maken. Ik voel me sterker en sterker worden, en heb er ook vertrouwen in dat ik blijf verbeteren”, aldus Bernal, die eerder dit seizoen al vijfde werd in de Tour Colombia en derde in O Gran Camiño. “Het doel is om de komende week diep te gaan en de koers hard te maken.”

Bernal is zeker niet de enige opvallende naam in de selectie van INEOS Grenadiers. “Met onder meer Carlos Rodríguez en Joshua Tarling hebben we een sterke ploeg”, aldus Bernal. “We richten ons niet op andere ploegen. Iedereen wil deze koers wel op zijn palmares, dus het zal sowieso erg zwaar worden.”