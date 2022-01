Parcours Tirreno-Adriatico: koninginnenrit over Monte Carpegna, geen slottijdrit

Het parcours van Tirreno-Adriatico 2022 is onthuld. De Koers van de Twee Zeeën, die duurt van 7 tot 13 maart, zal beginnen met een 13,9 kilometer lange tijdrit. De traditionele slottijdrit in San Benedetto del Tronto wordt daarom vervangen door een sprintersetappe met een finish in diezelfde stad. Tussendoor krijgen zowel de klassiekerspecialisten als de klimmers hun kansen.

Nadat de klassementsmannen op dag één dus gelijk aan de bak moeten, zijn daags daarna de sprinters aan zet. De 219 kilometer lange tweede etappe tussen Camaiore en Sovicille is namelijk relatief vlak. Dat geldt ook voor de derde rit, die met 170 kilometer wel een stuk korter is.

Vervolgens wordt lastiger terrein opgezocht, want etappe vier en vijf zijn ritten met de nodige heuvels. Vooral op dag vier, als er ook op een lastige puist gefinisht wordt, kunnen er al wat verschillen gemaakt kunnen worden. Maar ook op dag vijf is de finish verre van vlak.

De koninginnenrit is echter de zesde. Hoewel er deze dag geen aankomst bergop is, staat er wel een dubbele passage van de Monte Carpegna op het programma. Eén van de twee zijdes die de renners beklimmen, is zeven kilometer lang aan bijna tien procent gemiddeld. Bovendien kent de rit in totaal een afstand van maar liefst 213 kilometer.

Na deze etappe naar Carpegna zal het klassement gemaakt zijn. Afsluiten doet de ronde, zoals gezegd, immers met een vlakke rit. Hierna weten we wie de opvolger wordt van Tadej Pogačar.

Etappeschema Tirreno-Adriatico 2022

07/03 – Etappe 1: Lido du Camaiore – Lido di Camaiore (ITT, 13,9 km)

08/03 – Etappe 2: Camaiore– Sovicille (219 km)

09/03 – Etappe 3: Murlo – Terni (170 km)

10/03 – Etappe 4: Cascata delle Marmore – Bellante (202 km)

11/03 – Etappe 5: Sefro – Fermo (155 km)

12/03 – Etappe 6: Apecchio – Carpegna (213 km)

13/03 – Etappe 7: San Benedetto del Tronto – San Benedetto del Tronto (159 km)