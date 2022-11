Parcours Dwars door Vlaanderen 2023 bekend: minder hellingen, meer kasseien

In de Rogiers Machinery Academy in Waregem werd vandaag het parcours van Dwars door Vlaanderen 2023 uit de doeken gedaan. De renners krijgen volgend jaar in de WorldTour-wedstrijd iets minder hellingen voor de wielen geschoven, maar daar staat tegenover dat er meer kasseien zijn opgenomen in het parcours.

In de 185 kilometer lange mannenwedstrijd zijn elf hellingen opgenomen. Dit jaar kregen de renners nog dertien beklimmingen voor hun kiezen. Dwars door Vlaanderen blijft echter een lastige koers, zeker omdat het aantal kasseizones is opgetrokken naar acht stuks. De Stooktestrat en de Zeelstraat zien we volgend jaar niet meer terug in de (semi)klassieker, de Volkegemberg is dan weer nieuw.

En daar blijft het niet bij, laat parcoursbouwer Guy Delesie weten aan Het Nieuwsblad. “De helling van de Holstraat en de Karmeldreef zijn eruit”, klinkt het. In de laatste dertig kilometer volgen wel gewoon de Nokereberg, de stenen van Herlegem, de Nokereberg en nog eens de kasseien van Herlegem. In de finale wacht opnieuw een passage op de Hippodroom in Waregem, maar dan wel in de andere richting.

Bij de mannen ging de zege dit jaar naar Mathieu van der Poel. De Nederlander bleef na een vermakelijke finale Tiesj Benoot en Tom Pidcock voor. Charia Consonni was dan weer de beste bij de vrouwen: de rappe Italiaanse versloeg Julie De Wilde en Elise Chabbey in een sprint. De editie van volgend jaar zal plaatsvinden op woensdag 29 maart 2023, traditiegetrouw vier dagen voor de Ronde van Vlaanderen.

Vrouwen finishen voor het eerst na de mannen

De mannen zullen volgend jaar iets vroeger van start gaan. De reden: de vrouwen finishen in 2023 namelijk voor het eerst na de mannen. De elfde editie van Dwars door Vlaanderen voor vrouwen zal tevens live worden uitgezonden op de Belgische televisie. De koers hoopt in 2024 bovendien deel uit te maken van de Women’s WorldTour, maar blijft voorlopig nog een ProSeries-wedstrijd.