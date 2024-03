maandag 25 maart 2024 om 09:08

Parcours Amstel Gold Race voor vrouwen ondergaat wijziging: aanvallers in het voordeel

De organisatie van de Amstel Gold Race (14 april) heeft het parcours van zowel de komende mannen- als vrouweneditie bekendgemaakt. Bij de vrouwen is het parcours gewijzigd en dit speelt de aanvallers (mogelijk) in de kaart.

De parcourswijziging kan van grote invloed zijn op de finale van de komende Amstel Gold Race voor vrouwen. De aanloop richting Valkenburg – met onder meer de Eyserbosweg en Keutenberg als scherprechters – blijft hetzelfde. Daarna volgt vier keer een lokale ronde met telkens de Cauberg, Geulhemmerberg en Bemelerberg.

Na de laatste keer Bemelerberg gaan de vrouwen, net als de mannen, nu echter over de Mathieu van der Poel allee. Dit is een smalle weg tussen de plaatsen Berg en Terblijt en Vilt. Renners die voorop rijden zijn er in het voordeel, aangezien ze hier niet continu in het zicht rijden van hun achtervolgers.

Waar de mannen vervolgens direct richting de finish rijden, krijgen de vrouwen na de afdaling van Daalhemmerweg nog een laatste passage over de Cauberg voor hun kiezen. De finishstreep is getrokken net na de top van de Cauberg, in Vilt. In dit kleine plaatsje kennen we over goed drie weken de opvolgster van Demi Vollering, de winnares van vorig jaar.

Start terug op Markt in Maastricht

Wat ook niet onbelangrijk is om te vermelden: de Amstel Gold Race start vanaf dit jaar niet meer vanaf het Vrijthof, maar vanaf de Markt in Maastricht. De klassieker start al sinds 1998 in de hoofdstad van Limburg. Dit gebeurde jarenlang op de Markt, maar sinds 2019 verzamelden de renners zich op het Vrijthof voor de ploegenpresentatie. Vanaf de komende editie zal de presentatie echter weer plaatsvinden vanaf de Markt.