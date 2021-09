Pakt Sagan zijn vierde wereldtitel? “Het zal een dynamische koers worden”

Peter Sagan kan vandaag wielergeschiedenis schrijven als hij vanmiddag in Leuven als eerste over de streep komt. De Slowaak veroverde in zijn carrière al drie regenboogtruien en kan de eerste renner worden met liefst vier wereldtitels op de weg. “Geduldig zijn is het toverwoord”, vertelde Sagan voor de start van het WK.

In gesprek met Sporza keek de Slowaak vooruit naar de 268,3 kilometer lange wedstrijd in en rond Leuven. “Ik moet tijdens de wedstrijd geduldig zijn en wachten tot de finale, om te kijken wat ik dan kan ondernemen. Er staan renners aan de start die een vlucht op poten willen zetten, maar andere coureurs willen dan weer sprinten. Niemand weet het. We gaan het zien.”

Sagan laat niet al te veel in zijn kaarten kijken, maar verwacht wel een attractieve wedstrijd. “Het is zaak om constant voorin te koersen en zo de controle te houden. Het zal een dynamische en attractieve koers worden.” Sagan veroverde zijn eerste wereldtitel in 2015 in het Canadese Richmond en wist een jaar later in Doha zijn titel te prolongeren. Zijn derde en voorlopig laatste regenboogtrui veroverde hij in het Noorse Bergen, in 2017.

De vraag is of Sagan in de finale nog kan rekenen op steun. Met broer Juraj Sagan, Erik Baška en Patrik Tybor beschikt de drievoudige wereldkampioen over slechts drie landgenoten.