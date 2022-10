Padun en Morton zetten zich in voor Oekraïense vluchtelingen

Mark Padun is dit weekend samen met zijn EF Education-EasyPost-ploeggenoot Lachlan Morton in Polen om dertien jonge Oekraïense wielrenners – die hun land zijn ontvlucht vanwege de oorlog – een hart onder de riem te steken.

De twee renners zijn in Polen om wielerkleding en dertien Cannondale-fietsen te schenken aan de jonge vluchtelingen. Daarnaast zullen Morton en Padun een fietstocht maken met de jonge renners. Morton haalde eerder al 297.000 dollar op voor een noodfonds. Padun weet hoe het is om te moeten vluchten: op 17-jarige leeftijd moest hij zelf Donetsk verlaten toen de Russen daar binnenvielen. Hij kwam terecht in een wieleracademie in Kiev.

Padun kijkt als Oekraïner met afschuw naar de huidige situatie. “Het begon allemaal toen ik bezig was met mijn eerste wedstrijd van het seizoen en het was een grote shock voor me”, blikte hij eerder al eens terug op de website van zijn Amerikaanse werkgever. “De inval in Oekraïne heeft zeker invloed gehad op mijn presteren, maar ik kan er geen percentage opplakken. Wielrennen is echter mijn werk en dus moest ik mijn best blijven doen.”

“Ik dacht echter constant aan de oorlog en over wat er aan het gebeuren was. Ik volgde het nieuws en vroeg mijn naasten de hele tijd hoe het met ze ging en hoopte dat het snel over zou zijn.”