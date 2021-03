Paarse tenues zorgen voor verwarring in vrouwenpeloton

In het vrouwenpeloton koersen Liv Racing en SD Worx tegenwoordig in een paars tenue en ook de trui van Canyon-SRAM heeft een overwegend paarse rug. Vooral in de fietshouding en vanuit de lucht is het verschil tussen de teams lastig te zien en dit zorgt dan ook voor verwarring.

“We moesten vanuit de auto even goed kijken welke rensters van ons waren”, zo laat de manager van Liv Racing, Eric van den Boom, weten aan de NOS. “Paars is blijkbaar het nieuwe zwart. Afgelopen weekeinde was het vanuit de auto echt even goed kijken als je een renster inhaalde of die van ons was.” Liv Racing wilde zich met een paars tenue juist onderscheiden van de rest.

Bij SD Worx dachten ze hetzelfde en kozen ze voor dit seizoen ook voor de kleur paars. “Wij waren blij dat we een kleurstelling hadden gevonden die eens niet zoveel in het peloton aanwezig was”, aldus ploegbaas Erwin Janssen. “Vorige seizoenen hadden we allebei oranje. Toen was het soms al goed kijken.”

Rol van de UCI

“Nu hebben we allebei een nieuwe sponsor. Lijken we weer op elkaar”, aldus Janssen. “Maar je kan het niemand kwalijk nemen.” Het roept de vraag op: moet de UCI hier niet op toezien? Van den Boom: “Dat zou weinig hebben uitgemaakt. Als je ze naast elkaar zet, zou je van voren niet denken dat het zoveel op elkaar lijkt. Het is gewoon de bovenrug vanuit de lucht en de schouders recht van voren waardoor het verwarrend is.”

Volgens Janssen kan de UCI in de toekomst wel pro-actiever handelen. “Ze zouden bij de UCI wel mee mogen kijken. Misschien wat tips geven over wat andere ploegen voor ontwerp hebben ingeleverd. Uiteindelijk wil iedereen opvallen. Dus dan heb je dit liever niet.” Toch zijn beide teammanagers niet van plan om de tenues dit seizoen nog aan te passen.

Geen aanpassingen

“Het zijn de huiskleuren van de sponsor. Ze zitten overal in. De fietsen. Op de auto’s. Zelfs de mondkapjes. Wij houden het zo”, is Janssen duidelijk. Ook Van den Boom laat alles bij het oude. “Die nieuwe shirts zijn net als elk jaar even wennen. We gaan wel weer andere dingen vinden waar wij en de volgers de rensters aan herkennen.”