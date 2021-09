Owain Doull na vijf jaar weg bij INEOS Grenadiers

Owain Doull heeft zijn vertrek aangekondigd bij INEOS Grenadiers. De inmiddels 28-jarige Brit kwam de afgelopen vijf seizoenen uit voor de sterrenformatie uit eigen land. “Ik kan nog niet te veel zeggen over volgend jaar, maar ik heb ergens getekend en heb die zekerheid”, aldus Doull tegen Cyclingnews.

“Ik houd van de ploeg en heb er geen slecht woord over te zeggen”, gaat hij verder. “Het is de meest professionele ploeg die er is en ze hebben veel voor mij gedaan, op professioneel en persoonlijk vlak. Ik kan ze niet genoeg bedanken voor de steun, maar verandering is ook goed. Ik heb kansen nodig en de kans om die ervaring op te doen door ook grotere wedstrijden te rijden. Als ik blijf, wordt het lastig voor mij om een grote ronde te rijden.”

Doull heeft voor zichzelf een doel gesteld. “Ik weet op welk niveau ik koers en waar ik toe in staat ben. Maar ik wil mijn carrière niet beëindigen zonder de grootste wedstrijden gereden te hebben. Het was een moeilijke beslissing, maar aan de andere kant ook een makkelijk besluit”, vertelt hij. Aan Cyclingnews laat Doull weten dat zijn nieuwe ploeg minder gefocust is op de grote rondes en dat het aantal klassementsrenners er klein is.

Twee profzeges staan achter de naam van Doull. In 2019 won hij een rit in de Herald Sun Tour en vorig jaar zegevierde hij in een etappe in de Tour de la Provence. Daarnaast werd de Brit begin 2019 tweede in Kuurne-Brussel-Kuurne.