Oververmoeide Kasper Asgreen beëindigt seizoen 2022 vroegtijdig

Het seizoen van Kasper Asgreen zit erop. De Deen komt de komende maanden niet meer in actie, omdat hij oververmoeid is. Dat schrijft Quick-Step Alpha Vinyl op de ploegsite.

“Na een periode van overleg met het medische team van Quick-Step Alpha Vinyl is besloten dat Kasper Asgreen zijn seizoen beëindigt”, begint het bericht op de site van de Belgische ploeg. “Nadat hij een druk eerste deel van het seizoen achter de rug had, waarin hij een vol klassiekerprogramma reed, was Kasper betrokken bij een akelige valpartij in de Ronde van Zwitserland. Dat zorgde voor twijfels over zijn deelname aan de Tour de France.”

“De impact van de valpartij en de daaropvolgende pogingen om hem klaar te stomen voor de Tour de France, hebben er helaas toe geleid dat Kasper een vermoeidheidssyndroom ontwikkeld heeft, wat betekent dat zijn lichaam zelfs niet meer hersteld van inspanningen op lage intensiteit. Daarom is besloten dat hij stopt met koersen voor de rest van dit seizoen en een herstelperiode in zal gaan, voordat hij zich focust op de voorbereidingen voor 2023.”

Asgreen haalde de start van de Tour de France – in zijn eigen Denemarken – nog wel. Na acht etappes gaf hij er echter de brui aan, omdat hij nog altijd sukkelde met zijn knie. Korte klasseringen had hij op dat moment niet behaald. In het voorjaar verzamelde de winnaar van de Ronde van Vlaanderen 2021 wel verschillende ereplaatsen. Zo werd hij derde in Strade Bianche, tiende in de E3 Saxo Bank Classic en zesde in de Amstel Gold Race.