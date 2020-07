Annemarie Worst in ziekenhuis na val tijdens MTB-wedstrijd maandag 20 juli 2020 om 19:23

Annemarie Worst ligt met een schouderblessure in het ziekenhuis van Herentals. De veldrijdster kwam zondag ten val tijdens een mountainbikewedstrijd in het Zwitserse Leukerbad en ze bevestigt tegen WielerFlits dat daarbij enkele pezen afgescheurd zijn die aan haar sleutelbeen verbonden zijn.

Na de val werd Worst per helikopter afgevoerd. Vandaag is ze in het Herentals-ziekenhuis geopereerd aan de schouderkwetsuur. Hoe lang Worst uit de roulatie is, is nog niet bekend.

“Helaas heb ik mijn eerste grote blessure tijdens mijn wielercarrière te pakken”, schrijft ze op social media. “Ik ben gisteren gevallen tijdens de mountainbikewedstrijd van Leukerbad. Zojuist ben ik wakker geworden na de operatie. Nu is het tijd om te herstellen.”

De 24-jarige Worst is van origine mountainbikester, maar maakt de laatste jaren een stevige ontwikkeling door als veldrijdster bij de 777 CX-ploeg. Afgelopen jaar won ze Wereldbeker, maar greep ze ook nipt naast de wereldtitel bij de elites in Dübendorf.