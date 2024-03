donderdag 7 maart 2024 om 08:20

Overbelasting dwingt Ceylin del Carmen Alvarado tot enkele weken rust

Ceylin del Carmen Alvarado zal het de komende weken rustig aan doen. De 25-jarige Nederlandse kampt met een stressreactie aan haar heiligbeen, wat het gevolg is van overbelasting. Dat laat haar ploeg Alpecin-Deceuninck weten via sociale media.

Alvarado zal haar fiets de komende weken niet aanraken, alvorens ze weer aan fietsen mag denken. Tot die tijd doet de veldrijdster stabilisatie-oefeningen en aquatraining, meldt haar werkgever. De Rotterdamse met Dominicaanse roots kreeg in de drukke kerst- en nieuwsjaarsperiode voor het eerst last van fysieke klachten.

Rugklachten

Zo moest ze begin januari wegens rugpijn opgeven in de Hexia Cross Gullegem. In de daaropvolgende crossweken bleef Alvarado last houden van haar rug en wist ze niet meer haar allerbeste niveau aan te tikken.

Alvarado slaagde er op karakter nog wel in om de eindzeges in de Wereldbeker en Superprestige veilig te stellen. Verder werd ze nog vierde op het NK in Hoogeveen en vierde op het WK in het Tsjechische Tábor. Na de Superprestige van Middelkerke besloot ze – iets eerder dan gepland – een punt te zetten achter haar veldritseizoen.