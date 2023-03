‘Outsider’ Ganna over Gent-Wevelgem: “Het kan een mooie koers worden”

Het ging voor de start van Gent-Wevelgem vooral over Wout van Aert, Jasper Philipsen en rappe mannen als Tim Merlier, Fabio Jakobsen en Arnaud De Lie, maar wat met Filippo Ganna? De Italiaanse hardrijder van INEOS Grenadiers is misschien wel een gevaarlijke outsider voor de overwinning.

Ganna is een renner om in de gaten te houden, zeker na zijn tweede plaats in Milaan-San Remo en een tiende stek in de E3 Saxo Classic. De tweevoudig wereldkampioen tegen de klok is echter geen fan van regenachtige koersomstandigheden. “In Italië is het nu twintig graden en zonnig, hier is het helemaal anders.”

“Ik heb liever een zonnige race, maar het is wat het is. Het is ook voor iedereen hetzelfde. We gaan het zien. Het zal een technische wedstrijd worden. Halfweg koers heb je meerdere beklimmingen, afdalingen en verraderlijke passages. Het kan een mooie koers worden.”

INEOS Grenadiers rekent, naast Ganna, op oud-wereldkampioen Michał Kwiatkowski, Jhonatan Narváez, Magnus Sheffield, Connor Swift, Ben Turner en Kim Heiduk.