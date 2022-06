Outsider Ethan Vernon mist Heistse Pijl vanwege ziekte

Ethan Vernon gaat niet van start in de Heistse Pijl. De snelle Brit is ziek en moet daarom verstek geven voor de eendaagse in België. Quick-Step Alpha Vinyl heeft met Vernons landgenoot Mark Cavendish echter alsnog een snelle man in de gelederen.

“Ethan Vernon zal vandaag niet starten in de Heistse Pijl vanwege ziekte. We wensen hem een spoedig herstel!”, schrijft Quick-Step Alpha Vinyl op zijn sociale media. De 21-jarige Vernon won dit voorjaar een lastige rit in de Ronde van Catalonië. Nog recenter sprintte hij tweemaal naar een tweede plek in de Ronde van Noorwegen. In de Heistse Pijl is de kans op een sprint ook groot, al kan de laatste passage van de Heistse Berg nog roet in het eten gooien voor de snelle mannen.