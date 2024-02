donderdag 8 februari 2024 om 11:02

Oudste nog levende mannelijke olympisch kampioen zal fakkel dragen in Parijs

Charles Coste, de oudste nog levende mannelijke olympisch kampioen, zal op vrijdag 26 juli bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen van Parijs de olympische fakkel dragen. Coste, die vandaag zijn honderdste(!) verjaardag viert, werd bij de Spelen in 1948 olympisch kampioen op de baan.

De Olympische Spelen werden in 1948 gehouden in Londen, amper drie jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Coste maakte deel uit van de Franse achtervolgingsploeg op de baan, samen met Fernand Decanali, Pierre Adam en Serge Blusson. Zijn olympische ploeggenoten van weleer zijn inmiddels al overleden, maar Costa is op zijn honderdste nog altijd springlevend.

En Coste zal over een half jaar weer in het middelpunt van de belangstelling staan, als hij de olympische fakkel zal dragen tijdens de openingsceremonie van de Spelen. “Een enorme eer”, laat een trotse Coste weten in gesprek met de NOS. “Ik heb van jongs af aan van de Spelen gedroomd, omdat het een prachtige plek is waar mensen en alle atleten elkaar ontmoeten.”

Coste was in zijn wielertijd overigens niet alleen actief op de baan. Hij reed ook jaren op de weg. In 1950 eindigde de Fransman als vierde in Parijs-Roubaix. Acht jaar later, in 1958, werd Coste laatste in het eindklassement in de Ronde van Italië. Hij was daarmee winnaar van de inmiddels verdwenen zwarte trui. Hij stond ook twee keer aan de start van de Tour de France, maar wist nooit Parijs te halen.