Oud-winnares Elisa Longo Borghini moet Strade Bianche missen

Elisa Longo Borghini zal een streep moeten zetten door Strade Bianche. De Italiaanse kopvrouw van Trek-Segafredo is namelijk ziek en zal daardoor zaterdag niet aan de start verschijnen.

“Geen Strade Bianche voor mij dit jaar, omdat ik mij ziek voel sinds vanmorgen”, schrijft Longo Borghini op sociale media. Ze baalt er stevig van dat ze haar thuiswedstrijd mist. “Dit is mijn favoriete wedstrijd! Ik zal juichen voor mijn ploeggenotes van Trek-Segafredo vanaf de bank.”

In 2017 wist Longo Borghini de gravelkoers naar Siena te winnen en in 2015 (derde), 2018 (derde) en 2021 (tweede) stond ze er op het podium.

No @StradeBianche for me this year as I fell sick this morning… Aawww, my favourite race… 😞 I’ll be cheering for my @TrekSegafredo teammates from the sofa! pic.twitter.com/0jFfPevWEC

— Elisa Longo Borghini (@ElisaLongoB) March 2, 2023