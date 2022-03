Oud-winnaar John Degenkolb niet aan de start van Milaan-San Remo

Team DSM moet het zaterdag in Milaan-San Remo zien te stellen zonder John Degenkolb. De ervaren Duitse sprinter, in 2015 nog winnaar van de Italiaanse klassieker, is ziek en wordt vervangen door de Australiër Chris Hamilton.

Degenkolb is niet de enige topper die wegens ziekte moet passen voor ‘La Primavera’. Julian Alaphilippe, Sonny Colbrelli, Davide Ballerini, Yves Lampaert, Mike Teunissen en Oliver Naesen zitten in hetzelfde schuitje. Het wegvallen van Degenkolb is een flinke streep door de rekening van zijn ploeg Team DSM. De 33-jarige Duitser beschikt niet alleen over veel ervaring, maar weet als oud-winnaar ook hoe je moet presteren in de Italiaanse klassieker.

Degenkolb stond zeven jaar geleden zelfs op het hoogste schavotje. Als renner van Team Giant-Alpecin, de voorganger van Team DSM, wist hij in de sprint Alexander Kristoff en Michael Matthews van de zege te houden en zo zijn eerste monumentale zege te boeken. Het bleek het begin van een uitmuntend voorjaar, want hij was dat jaar ook de beste in Parijs-Roubaix.

Team DSM zal zaterdag vooral hopen op een sportieve uitschieter van de Deen Søren Kragh Andersen, de nummer negen van vorig jaar. Nils Eekhoff, Andreas Leknessund, Joris Nieuwenhuis, Kevin Vermaerke, Nico Denz en de in extremis opgeroepen Hamilton maken ook deel uit van de selectie.