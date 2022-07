Oud-wielrenner Jean Bobet (92) overleden

Voormalig wielrenner Jean Bobet is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Franse vereniging van beroepswielrenners bekendgemaakt. Bobet was een van de oprichters van die vereniging.

Jean Bobet wordt vaak in een adem genoemd met zijn vijf jaar oudere broer Louison Bobet, die in 1953, 1954 en 1955 de Tour de France won. Jean was ook wielrenner, maar minder succesvol dan Louison. Wel won hij genoeg wedstrijden als amateur en als prof, met als uitschieter de eindoverwinning in Parijs-Nice 1955.

Daarnaast wist Jean Bobet koersen als het Circuit du Morbihan (1953) en Genoa-Nice (1956) te winnen en eindigde hij op het podium van Milaan-San Remo in 1955. Eind 1960 stopte Bobet met wielrennen, waarna hij de journalistiek in ging bij onder meer Radio Luxembourg, L’Équipe en Le Monde.

Volgens de Franse sportkrant L’Équipe was Bobet na het overlijden van zijn broer Louison in 1983 ‘de bewaker van de nagedachtenis van de Bretonse kampioen’.