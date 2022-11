Oud-wielrenner Henry Anglade (89) overleden

Oud-topwielrenner Henry Anglade is afgelopen donderdag in het ziekenhuis van Lyon overleden. De Fransman groeide in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw uit tot een van de betere renners in het peloton.

Anglade – die vanwege zijn houding op de fiets en welbespraaktheid liefkozend Napoleon werd genoemd in het peloton – werd in 1956 prof bij Alcyon-Dunlop. Een jaar later mocht hij voor het eerst zijn opwachting maken in de Tour de France: hij eindigde als 28ste in het algemeen klassement. In 1959 was hij in de Ronde van Frankrijk goed voor zijn voornaamste wapenfeit als wielrenner. Anglade werd dat jaar namelijk tweede in de Tour, achter de Spaanse topklimmer Federico Bahamontes maar voor Jacques Anquetil.

Anglade zou hierna nog zeven keer aan de start staan van de Tour en werd in 1964 en 1965 nog vierde in de eindafrekening, maar slaagde er nooit in om de Ronde van Frankrijk op zijn naam te schrijven. De Fransman was zeker geen veelwinnaar, maar werd in zijn carrière wel twee keer Frans kampioen op de weg, won in 1959 het Critérium du Dauphiné en was in 1963 de beste in de Tour du Var. In de succesvolle Tour van 1959 won hij bovendien een etappe.

Van wielrenner naar kunstenaar

In 1967 besloot een toen 34-jarige Anglade een punt te zetten achter zijn loopbaan. In de jaren zeventig keerde hij nog even terug in het peloton, als ploegleider van de Franse formatie Lejeune-BP. Zo was hij in de Tour van 1977 de ploegleider van Lucien van Impe, die onder de sportieve leiding van Anglade niet in staat bleek om zijn Tourtitel met succes te prolongeren. Zijn tijd als ploegleider bleek van korte duur: na drie seizoenen in de volgwagen nam Anglade afscheid als sportief directeur.

Anglade gooide het vervolgens over een compleet andere boeg en richtte zich na zijn (korte) carrière als ploegleider op het produceren en renoveren van glas-in-loodramen. Zo was hij verantwoordelijk voor de glas-in-loodramen in de Notre Dame des Cyclistes in Labastide-d’Armagnac in het zuiden van Frankrijk. De gewezen wielerkampioen leed in de laatste jaren van zijn leven aan dementie en overleed donderdag op 89-jarige leeftijd.