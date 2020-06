Oud-wielrenner Fabrice Philipot (54) overleden donderdag 18 juni 2020 om 12:22

De Franse oud-wielrenner Fabrice Philipot is op 54-jarige overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. De voormalig ploeggenoot van Miguel Indurain was van 1988 tot en met 1994 profwielrenner.

Philipot behaalde in zijn korte loopbaan als professioneel wielrenner de nodige resultaten. Zo werd hij in 1989 tweede in Luik-Bastenaken-Luik achter Sean Kelly en eindigde hij in hetzelfde jaar als vierde in het Critérium du Dauphiné-Libéré. Ook won hij dat seizoen een rit in de GP du Midi-Libre.

Ook in grote rondes deed Philipot het niet onaardig, zo won hij in 1989 het jongerenklassement in de Tour en werd hij in 1990 veertiende in de Tour de France en dertiende in de Giro d’Italia. De Fransman debuteerde in het peloton bij Toshiba, waarna hij via Castorama-Raleigh bij Banesto belandde. Daar reed Philipot van 1991 tot en met 1993 aan de zijde van Indurain. Na een seizoen met Chazal-MBK-König beëindigde hij in 1994 zijn carrière.

Piero Zoppas

In Italië is oud-wielrenner ‘Piero’ Zoppas (86) overleden. Hij was tussen 1960 en 1966 voor verschillende teams actief in het peloton. In 1964 wist Zoppas een etappe in de Giro d’Italia met finish in Ravenna te winnen.