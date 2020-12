Oud-wielrenner Aldo Moser (86) overleden

Voormalig wielrenner Aldo Moser is woensdagochtend overleden. De oudste telg van de bekende Italiaanse wielerfamilie stierf in het ziekenhuis, nadat hij enkele dagen geleden was opgenomen na complicaties van het coronavirus.

Moser maakte van 1954 tot 1974 deel uit van het peloton. In die jaren won hij de Coppa Agostoni, de GP Industria e Commercio di Prato, tweemaal de Trofeo Baracchi, GP des Nations, Manche-Océan en de Coppa Bernocchi. Die laatste wedstrijd zette hij in 1963 achter zijn naam na een solo van zeventig kilometer. Ook verdedigde hij de Italiaanse eer tijdens de wereldkampioenschappen van zowel Frascati (1955), Waregem (1957), Reims (1958) en Mendrisio (1971).

Aldo Moser werd 86 jaar.