vrijdag 26 januari 2024 om 13:03

Oud-wielerarts Peter Janssen (82) overleden

Na een kort ziektebed is voormalig wielerarts Peter Janssen op 82-jarige leeftijd overleden. Janssen overleed nabij het provinciestadje Udon Thani in het noorden van Thailand, de plek waar hij de laatste jaren ook woonde. Janssen was een van de eerste artsen die in het wielrennen ging werken. Hij was onder andere werkzaam voor de ploegen van PDM, Panasonic, Foreldorado, BankGiroLoterij, Skil-Shimano en Vacansoleil.

Janssen is in zijn jeugdjaren een fanatieke fietser, maar wordt – net als zijn vader – huisarts. In 1986 wordt hij door ploegleider Jan Gisbers gevraagd om ploegarts te worden van het nieuwe team PDM. Gisbers was Janssen als keuringsarts van de wielerbond tegengekomen en het leek hem een aantrekkelijke gedachte de medische begeleiding van de renners in handen te leggen van een echte arts. Tot dan toe maakten de soigneurs, die de renners masseerden en van eten en medicijnen voorzagen, binnen de ploeg de dienst uit.

Janssen, die bij veel renners geliefd was omdat hij altijd voor hun gezondheid opkwam, schreef na zijn actieve werkzaamheden als sportarts het boek ‘Bloedvorm’, een van de beste boeken ooit over de gevaren en het nut van bloeddoping in de topsport geschreven. Zelf zegt hij hierover: ‘Bloedvorm’ is het resultaat van een literatuur- en praktijkstudie van het zuurstoftransportvermogen van het bloed in relatie tot sport met veel aandacht voor erytropoietine of EPO.

In 2017 geeft Janssen vanuit Thailand een spraakmakend interview met De Volkskrant waarin hij over het dopinggebruik in het peloton spreekt. Zijn beweegreden: “Er moet openlijk over gepraat worden. Anders gaat het dopinggebruik gewoon zo door en verandert er nooit iets.”