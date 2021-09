Oud-wereldkampioene Rozemarijn Ammerlaan stopt voorlopig met koersen

Na een moeilijk jaar heeft Rozemarijn Ammerlaan besloten dat ze voorlopig stopt met wielrennen. Dat kondigde de 21-jarige Nederlandse renster, in 2018 wereldkampioene tijdrijden bij de junioren, aan via social media.

Ammerlaan kende als tweedejaars-juniore een sterk jaar in 2018. Zo kroonde ze zich in Innsbruck tot wereldkampioene tijdrijden, werd ze ook Nederlands kampioene in de strijd tegen de klok en won ze een etappe in de Watersley Ladies Challenge en de Chrono des Nations. Een seizoen later werd ze elite-renster bij Rogelli-Gyproc, waar ze de ploeggenote werd van Shari Bossuyt en Britt Knaven. Sinds 2020 koerste ze voor NXTG Racing. Na een moeilijk seizoen heeft ze nu besloten om voorlopig te stoppen met wielrennen.

“Het afgelopen jaar had ik te maken met veel angst op en naast de fiets. Zó veel dat ik niet meer van het koersen genoot en een constante strijd voerde in mijn hoofd”, licht de renster haar besluit toe. “Na een lange zomer te hebben nagedacht over wat ik moest doen, besloot ik dat het het beste zou zijn om een stapje terug te doen en te proberen om weer wat plezier terug te vinden. Dit is niet voorgoed en wie weet wat de toekomst brengt, maar voor nu zal ik niet langer koersen”, aldus Ammerlaan.