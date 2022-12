Oud-wereldkampioen Vittorio Adorni (85) overleden

Voormalig wielrenner Vittorio Adorni is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden. Dat meldt La Gazzetta dello Sport. De Italiaan, die in 1968 wereldkampioen op de weg werd, is 85 jaar oud geworden.

Adorni was prof van 1961 tot en met 1970. In zijn tien jaar durende carrière won hij elf etappes in de Ronde van Italië. Eenmaal, in 1965, wist hij het eindklassement van die ronde te winnen. Ook werd hij in 1963 en 1968 tweede in de Giro. Daarnaast staan onder andere de Ronde van Zwitserland en Ronde van Romandië (twee keer) op zijn palmares. De Tour de France reed hij drie keer, maar slechts eenmaal haalde hij Parijs. In 1964 werd hij tiende in La Grande Boucle.

Zoals gezegd, werd Adorni in 1968 wereldkampioen op de weg in Imola. Dat deed hij op indrukwekkende wijze: Herman Van Springel, de nummer twee, eindigde op bijna tien minuten van de Italiaan. Adorni reed dat jaar voor Faema, maar verkaste in de winter naar Scic. Bij die ploeg zou hij in 1970 zijn loopbaan afsluiten.

Hij stopte na dat jaar als renner, maar verliet de koers niet. Tot 1973 was hij ploegleider bij Salvarani, een Italiaanse ploeg waar hij zelf ook drie jaar voor gekoerst had. Nadien werd hij voorzitter van de Italiaanse rennersvakbond en ging hij aan de slag als wielercommentator bij de RAI. Vanaf 2001 zat hij jarenlang in het bestuur van de UCI.