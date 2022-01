Oud-wereldkampioen scratch Adrian Tekliński voor vier jaar geschorst

Adrian Tekliński is door het Poolse dopingagentschap POLADA voor vier jaar geschorst wegens het gebruik van een verboden middel. De wereldkampioen op de scratch van 2017 testte in het najaar van 2020 positief op epo. Tekliński beëindigde ondertussen al officieel zijn sportcarrière.

Tekliński (32) is geen onbekende naam in het baanwielrennen. De Pool was een specialist op de duuronderdelen en werd wereldkampioen op de scratch tijdens het WK van 2017 in Hongkong. Hij ontsnapte enkele ronden voor het einde van de zestig ronden lange wedstrijd uit het peloton en wist zijn voorsprong tot aan de finish vast te houden. Verder haalde hij twee medailles tijdens de Europese kampioenschappen en werd hij diverse keren Pools nationaal kampioen op de baan.

Bij een out-of-competitioncontrole in het najaar van 2020 testte de Pool echter positief op epo en daarvoor is hij nu gestraft. Zijn schorsing loopt van 30 oktober 2020 tot aan 29 oktober 2024.

Jarosław Wołosiuk

Ook mountainbiker Jarosław Wołosiuk was in 2020 betrapt op het gebruik van epo. Dat gebeurde tijdens een cross country-kampioenschap. Net als Tekliński kreeg hij een vierjarige schorsing aan zijn broek, van 21 oktober 2020 tot aan 20 oktober 2024.