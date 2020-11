Oud-voorzitter Wielerronde Woerden overleden

Piet Hubert is afgelopen weekend op 72-jarige leeftijd overleden bij een noodlottig ongeval in zijn geliefde wijk De Meander in Woerden, meldt het AD. De Woerdenaar was oud-voorzitter van de Wielerronde Woerden en ook jarenlang de rechterhand van Jan Raas.

De in Utrecht geboren Hubert werd in 1975 directeur van de Woerdense Courant en onder zijn leiding maakte de krant weer furore. Na zijn vertrek bij de Woerdense Courant werkte Hubert een aantal jaar bij Snel Transport om vervolgens een eigen adviesbureau op te starten.

Hubert was ook erg betrokken bij de wielersport en zette zich volop in voor de stichting Wielerronde Woerden. Hij was van 1982 tot 1987 voorzitter van de Wielerronde Woerden. Hubert was ook een belangrijke schakel in de wielerploeg van Jan Raas.

Piet Hubert laat twee zoons en vier kleinkinderen na. Hij zal komende zaterdag in besloten kring worden begraven.