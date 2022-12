‘Oud-renner Stéphane Heulot volgt Lelangue op als CEO Lotto Dstny’

Lotto Dstny heeft een nieuwe CEO gevonden, zo meldt de Franse krant Le Télégramme. Het zou gaan om ex-renner Stéphane Heulot. De inmiddels 51-jarige Heulot, die voor ploegen als Banesto, Gan en La Française des Jeux reed, is de opvolger van John Lelangue.

Heulot reed in de jaren negentig en rond de eeuwwisseling voor meerdere gerenommeerde ploegen in het internationale wielerpeloton. Hij stond te boek als een goede klimmer en won in zijn loopbaan etappes in Parijs-Nice en de Ster van Bessèges. Ook was hij de beste in de Tour du Limousin, de GP Cholet en La Polynormande en bovendien werd hij in 1996 Frans kampioen op de weg.

We kennen Heulot echter vooral van zijn opvallende optreden in de Tour de France van 1996. In die bewuste Ronde van Frankrijk mocht hij drie dagen de gele trui dragen, maar nam hij op wel zeer dramatische wijze afscheid van het kleinood. In de zevende etappe naar Les Arcs moest hij vanwege knieproblemen – met het geel nog om zijn schouders – opgeven.

Ervaring als teammanager

Heulot richtte na zijn actieve carrière met Besson Chaussures een eigen wielerploeg op. Deze ploeg groeide later uit tot Saur-Sojasun en vervolgens Sojasun, en nam meerdere keren deel aan de Tour de France. In 2019 werd hij de ‘Europese manager’ van de Amerikaanse wielerploeg Rally Cycling. Nu lijkt Heulot, die al jaren in België woont en de Nederlandse taal machtig is, dus de nieuwe CEO te worden van Lotto Dstny.

Lotto Dstny, nu nog Lotto Soudal, is al een tijdje op zoek naar een nieuwe algemeen manager, nadat in september bekend werd John Lelangue zou vertrekken bij de ploeg. Lelangue was sinds 2019 de algemene manager bij de Belgische ploeg. De voorbije maanden werden Axel Merckx, Andrei Tchmil en Frank Glorieux, de voormalig CEO van Cycling Vlaanderen, genoemd als mogelijke kandidaten.