woensdag 29 november 2023 om 08:43

Oud-renner Roger Hammond in beeld als ploegleider Israel-Premier Tech

Kruipt Roger Hammond volgend jaar achter het stuur van de ploegleiderswagen van Israel-Premier Tech? De 49-jarige oud-prof is in beeld om de nieuwe ploegleider te worden bij de Israëlische formatie. Hammond was de voorbije jaren als Head or Racing verbonden aan INEOS Grenadiers.

Kjell Carlström, de algemeen manager van Israel-Premier Tech, laat aan GCN weten dat Hammond in beeld is als de nieuwe ploegleider. “Maar we hebben nog meer kandidaten gepolst en geïnterviewd. We bevinden ons nu in de laatste fase, maar we hebben nog geen beslissing genomen. Roger is zeker een van de kandidaten om ploegleider te worden bij onze formatie.”

Meerdere kandidaten

Hammond was zelf lange tijd prof bij onder meer Discovery Channel, T-Mobile en Cervelo Test Team. De Brit stond te boek als een snelle klassiekerrenner: zo werd hij in zijn topjaren onder meer tweede in Gent-Wevelgem en derde in Parijs-Roubaix. Na zijn profloopbaan ging hij als ploegleider aan de slag bij Team Dimension Data, Bahrain Victorious en de laatste jaren dus INEOS Grenadiers.

“Roger is een van de kandidaten, maar we hebben er nog vijf of zes”, benadrukt oud-renner Carlström. “Ik hoop dat we binnen een week de knoop kunnen doorhakken.” Met Steve Bauer, Rik Verbrugghe en Sam Bewley heeft de ploeg al meerdere bekende oud-renners aan boord als ploegleiders. De dit jaar gestopte Sep Vanmarcke zal volgend jaar ook als ploegleider werkzaam zijn bij Israel-Premier Tech.