Oud-renner Enrico Rossi vrijgesproken in dopingzaak

Goed nieuws voor Enrico Rossi: de ex-wielrenner is na tien jaar vrijgesproken van het verspreiden van dopingproducten. De inmiddels 38-jarige Rossi werd in 2010 opgepakt door de Italiaanse politie, aangezien hij werd gezien als de spil in een dopingnetwerk.

Rossi, die altijd heeft volgehouden onschuldig te zijn, werd in september 2010 gearresteerd voor het verspreiden van dopingproducten. Het zou gaan om een netwerk van 35 mensen, waaronder zes professionele wielrenners, trainers, artsen, een apotheker en zus Vania Rossi. De politie ging uiteindelijk over op meer dan veertig huiszoekingen.

Zo trok de politie voor operatie ‘Cobra-Red’ onder meer naar het huis van Riccardo Riccò, toen een ploeggenoot van Rossi bij Ceramica Flaminia en diens zwager. Rossi werd gezien als de belangrijkste schakel binnen het dopingnetwerk, maar de rechtbank van Rimini heeft de oud-sprinter na een langslepend proces nu eindelijk vrijgesproken.

Carrière

Rossi zat in de winter van 2010 zonder ploeg, maar wist voor het seizoen 2012 toch weer een nieuwe werkgever te vinden met Meridiana Kamen. Hij reed uiteindelijk nog twee jaar voor de Kroatische formatie en in 2014 kwam hij nog een seizoen uit voor Christina Watches-Kuma, maar zette vervolgens een punt achter zijn carrière.

Rossi won als renner onder meer de Memorial Marco Pantani, Dwars door Drenthe en etappes in de Ronde van Slovenië, de Giro di Padania en de Ronde van de Sarthe. Ook werd hij een keer achtste in Milaan-San Remo, in de editie gewonnen door Mark Cavendish.