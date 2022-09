Oud-prof Marc Lotz reist vier jaar dwars door Afrika met brandweerwagen

Ride

Oud-beroepswielrenner Marc Lotz kiest na zijn wielerloopbaan en een periode als wiskundeleraar voor het avontuur en leert in Afrika leven zonder tijdbestek.

In totaal reist hij sinds 2015 zo’n vier jaar dwars door Afrika. Van Marokko naar Zuid-Afrika en van Zuid-Afrika tot in Kenia. Een bijna vijftig jaar oude omgebouwde brandweerwagen is zijn thuis. Dankzij zijn skills als wielrenner (hij kwam o.a. uit voor Rabobank en QuickStep) kan hij tijdens deze bijzondere reis ‘overleven’. Een reis waarin hij in het nieuwe najaarsnummer van RIDE Magazine uitgebreid vertelt.

Het is 1 januari 2015 wanneer Lotz met zijn toenmalige vriendin aan de voet van de Cauberg in zijn geboorteplaats Valkenburg vertrekt voor zijn grote avontuur. Een route, noch een tijdsplan heeft hij. Hij wil dwars door Afrika naar Kaapstad en dan terug. Wanneer hij terug komt? Dat ziet hij later wel. Negen jaar was hij profwielrenner met een ritzege in de Haut-Var als meest aansprekende overwinning en vijf deelnames aan de Tour de France als bewijs voor zijn talent. Na zijn loopbaan werkt hij zeven jaar lang als wiskundeleraar.

“Ik was de leeftijdsgrens van de veertig jaar gepasseerd en vroeg me af of ik tot mijn pensioen voor de klas wilde staan of dat ik mijn leven nog een andere invulling wilde geven. Het geld dat ik als wielrenner had verdiend, had ik geïnvesteerd in een pand in Maastricht waar een viertal expats een ruimte huren.”

“Het avontuur lonkte. Zolang de expats iedere maand het huurgeld overboekten, kon ik verder reizen. Ik kocht voor 12.000 euro een oude brandweerwagen uit 1970 die was omgebouwd tot een 4×4 camper. Op de teller stonden slechts 68.000 kilometers. En het voordeel van zo’n brandweerwagen is, dat je weet dat die altijd uitstekend is onderhouden. Dit soort oude vrachtwagens kunnen makkelijk een half miljoen kilometers rijden.”

‘Lotz of Miles’

Onder de nickname ‘Lotz of Miles’ houdt hij voor de thuisblijvers een fotoalbum bij. Hij heeft een paar Michelin-kaarten van Afrika gekocht. Veel verder reikt zijn voorbereiding niet. “Of het naïef was om zonder plan, tijdsbesef en met nauwelijks een voorbereiding te vertrekken? Als ik het nu opnieuw zou doen, zou ik ook weer gewoon vertrekken. Als je veel gaat plannen dan wordt het in die landen alleen maar ingewikkelder.”

Na een paar dagen in zijn nieuwe contingent op weg naar het vliegveld van de Marokkaanse hoofdstad Casablanca leert Marc Lotz de Afrikaanse mentaliteit, zeg maar corruptie, kennen. Omdat hij te laat is om een familielid bij het Mohammed V-airport voor een kort bezoek op te halen, geeft hij met de rode brandweerwagen vol gas op de snelweg. Totdat hij ineens in zijn achteruitkijkspiegel de zwaailichten van een motoragent ziet.

Dit keer gaat hij nog niet in discussie wanneer de agent hem een bekeuring van 800 dirham, zo’n 75 euro uitschrijft. Om tijd te winnen om zo snel mogelijk door te kunnen rijden naar het vliegveld geeft hij aan dat hij geen bonnetje nodig heeft. Vervolgens krijgt hij van de agent de helft van het bedrag terug en mag hij verder rijden. “Toen wist ik meteen dat alle trucs met je worden uitgehaald om je wat geld af te troggelen”, zegt Lotz over deze eerste levensles in dit nieuwe werelddeel.

Wil je het hele verhaal van de bijzondere reis van Marc Lotz in Afrika lezen, bestel dan nu het najaarsnummer van RIDE Magazine. Hierin staat een zes pagina's groot verhaal over de Afrikaanse avonturen van Lotz.

