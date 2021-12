Oud en Nieuw Quiz: Doe mee en maak kans op een jaarabonnement van RIDE Magazine

Voor veel mensen, en ook voor wielrenners, zijn 31 december en 1 januari bijzondere dagen. Op oudjaarsdag trainen ze nog in hun oude tenue, en op nieuwjaarsdag mag het gloednieuwe truitje aangetrokken worden. WielerFlits heeft daarom een speciale ‘Oud en Nieuw Quiz’ gemaakt om deze feestelijke dagen door te komen. We zoeken de nieuwe ploegen van twintig renners. Weet jij ze allemaal?

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zaterdag 1 januari 2022 om 23.59 uur antwoord op de 20 vragen in deze Oud en Nieuw Quiz.

2. Onder de deelnemers die alle vragen goed beantwoorden, verloten we 3x een jaarabonnement voor RIDE Magazine (t.w.v. € 40,00)

3. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt.

Vul hieronder de Oud en Nieuw Quiz in!



Oud en Nieuw Quiz 2021-2022 Voor welke ploeg rijdt Danny van Poppel in 2022? Voor welke ploeg rijdt Sergio Higuita in 2022? Voor welke ploeg rijdt Jan Maas in 2022? Voor welke ploeg rijdt Elia Viviani in 2022? Voor welke ploeg rijdt Sander Armée in 2022? Voor welke ploeg rijdt Dario Cataldo in 2022? Voor welke ploeg rijdt Ilan Van Wilder in 2022? Voor welke ploeg rijdt Omar Fraile in 2022? Voor welke ploeg rijdt Tiesj Benoot in 2022? Voor welke ploeg rijdt Barnabas Péak in 2022? Voor welke ploeg rijdt Mark Padun in 2022? Voor welke ploeg rijdt Giacomo Nizzolo in 2022? Voor welke ploeg rijdt Dylan Groenewegen in 2022? Voor welke ploeg rijdt Victor Campenaerts in 2022? Voor welke ploeg rijdt Marijn van den Berg in 2022? Voor welke ploeg rijdt Joe Dombrowski in 2022? Voor welke ploeg rijdt Robert Stannard in 2022? Voor welke ploeg rijdt Alexys Brunel in 2022? Voor welke ploeg rijdt Antwan Tolhoek in 2022? Voor welke ploeg rijdt Luis Léon Sánchez in 2022? Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail. Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail.